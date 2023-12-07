القاهرة الإخبارية: قصف متبادل بين إسرائيل ولبنان على الحدود الجنوبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 02:28 مساءً - قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن طيران الاحتلال الإسرائيلى شن غارة حربية على أطراف عيتا الشعب جنوب لبنان، مشيرا إلى قصف متبادل بين إسرائيل ولبنان على الحدود الجنوبية.

بحث قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون الوضع العام فى البلاد والتطورات على الحدود اللبنانية الجنوبية وذلك خلال استقباله اليوم مديرة مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى لبنان ميلانى هاونشتاين.

كما التقى العماد عون فى مكتبه باليرزة السفيرة الأمريكية فى لبنان دوروثى شيا والسفير البرازيلى تاركسيو كوستا.

على صعيد متصل، استقبل العماد عون اليوم رئيس المجلس العام المارونى ميشال متى على رأس وفد مرافق، وجرى التداول فى شئون مختلفة.

وكان مركز تابع للجيش اللبنانى قد تعرض لقصف اسرائيلى فى منطقة العديسة بالجنوب اللبنانى مساء أمس؛ مما أسفر عن مقتل جندى وإصابة 3 آخرين.