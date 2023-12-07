نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكافحة الإدمان ومعهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة يدشنان برامج توعوية عن أضرار تعاطي المخدرات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والمخدرات، احتفالية بالتعاون مع معهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة في إطار سلسلة الفعاليات التي ينظمها الصندوق بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة سهير قنديل عميد معهد الخدمة الاجتماعية وبمشاركة 750 طالب وطالبة بالمعهد، وتحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.



ونقل الدكتور عمرو عثمان تحيات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مؤكدًا حرص السيدة الوزيرة على توفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب في تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان أيضا التعاون مع الجامعات والمعاهد العليا لتنفيذ برامج توعوية لرفع وعي الطلاب بخطورة تعاطي المخدرات.

وخلال الاحتفالية شارك الدكتور عمرو عثمان الطلاب حوارا مفتوحا حول أهمية العمل التطوعي لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ومشاركة المتطوعين في إعداد وتنفيذ الأنشطة والبرامج التوعوية لحماية الشباب من الإدمان وأيضا الرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بخطورة مشكلة تعاطى وإدمان المواد المخدرة،كما أبدى العديد من الطلاب عن رغبتهم في الانضمام لرابطي متطوعي الصندوق والتي تضم نحو ما يقرب من 33800 متطوع على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

على جانب آخر سينفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع معهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة، مبادرات توعوية داخل المعهد لحماية الطلاب من الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات لدى البعض مثل المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة من خلال استخدام أساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

وتفقد الدكتور عمرو عثمان برفقة الدكتورة سهيل قنديل عميد معهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة الورش الفنية لمتطوعي صندوق مكافحة الإدمان حيث ترصد أعمال المبادرات والبرامج التوعوية التي يتم تنفيذها لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان.

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