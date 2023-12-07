نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى مرور شهرين على حرب غزة.. وفد من نقابة الصحفيين المصريين يزور سفارة فلسطين بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار مجلس نقابة الصحفيين المصريين، برئاسة خالد البلشي، اليوم الخميس، السفارة الفلسطينية بالقاهرة؛ لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني ضد جرائم الكيان الصهيوني على غزة، وذلك في ذكرى مرور شهرين على الحرب.

وفد من النقابة يزور المصابين بمستشفيي معهد ناصر والعاصمة الإدارية

وكان قد زار وفد من مجلس نقابة الصحفيين المصريين الجرحى والمصابين الفلسطينيين في مستشفيي معهد ناصر بالقاهرة، والعاصمة الإدارية الجديدة، في رسالة مؤازرة وتضامن من جموع الصحفيين المصريين للمصابين والمرافقين لهم، بعد مرور 60 يومًا على العدوان الإسرائيلى.

وضم وفد النقابة كلًا من: “خالد البلشي نقيب الصحفيين، جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، هشام يونس، محمد سعد عبدالحفيظ، حسين الزناتي، حمود كامل، محمد الجارحي”.

وعبّر وفد نقابة الصحفيين خلال الزيارة، أمس الأربعاء، والتي شملت أكثر من 27 مصابًا بمعهد ناصر، وطفل جريح، و19 من الأطفال المبتسرين (الخدج)، في حضانات مستشفى العاصمة الإدارية، عن تنديده بالعدوان الصهيوني على غزة، ودعمه الكامل لحق الشعب الفلسطينى في مقاومة الاحتلال، موجهًا التحية للشهداء والجرحى، وللشعب الفلسطيني وصموده، وصمود مقاومته الباسلة في مواجهة آلة الحرب الصهيونية الوحشية.

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