المرشح الرئاسى عبد السند يمامة يدعو للمشاركة بقوة بانتخابات الرئاسة.. ويؤكد: وضعت حلول واقعية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 03:32 مساءً -

دعا المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، المصريين للمشاركة بقوة في انتخابات الرئاسة المصرية والتي تجري عملية التصويت فيها الاحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام.

وأكد يمامه أن التغير السلمي لأي سلطة طريقه الوحيد هو صناديق الاقتراع، وأن من يرغب في التغيير أو عدم التغيير عليه المشاركة والتعبير عن إرادته في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأضاف المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، أنه لمس تجاوب المصريين مع برنامجه الانتخابي أثناء المؤتمرات الانتخابية، مؤكدا أن البرنامج الانتخابي الذي قدمه حرص فيه علي وضع حلول واقعية والنفاذ إلى المشكلات التي تعاني منها مصر، خاصة إصلاح التعليم والاقتصاد.