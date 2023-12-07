نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإنتاج الحربى يستقبل مدير إدارة التصنيع الحربى بالبحرين بمعرض "إيديكس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي العميد الركن أحمد عيسى الجنيد مدير إدارة التصنيع والتطوير الحربي بالبحرين ووفد مرافق، جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023" المقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

رحب وزير الدولة للإنتاج الحربى بالوفد البحريني، موضحا أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل فتح آفاق للتعاون المشترك بين الجانبين، لافتًا إلى أنه تم خلال اللقاء إستعراض أبرز المنتجات العسكرية لوزارة الإنتاج الحربي، وأكد الوزير "محمد صلاح" على أن الإنتاج الحربي يعمل دائمًا على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات التابعة، مشددًا على اعتزازه بالعلاقات الوطيدة والأواصر المتينة بين مصر والبحرين، ومعربًا عن تطلعه للتعاون مع مختلف الشركات البحرينية بما يحقق أهداف تصنيعية مشتركة.

من جانبه أشاد العميد الركن أحمد عيسى الجنيد مدير إدارة التصنيع والتطوير الحربي بالبحرين بدور وزارة الإنتاج الحربي في مجال التصنيع العسكري والمدني، معربًا عن اهتمام الجانب البحريني بعقد شراكات تعاونية مع شركات الإنتاج الحربي، ومشيدًا بما قام بالإطلاع عليه من معروضات شركات الإنتاج الحربي داخل جناح الوزارة بمعرض "إيديكس 2023" والتي تتميز بالتطور والدقة، وأشاد "الجنيد" بالطفرة التي تشهدها مصر في مجال التصنيع العسكري والتي لمسها خلال تواجده بمعرض إيديكس ٢٠٢٣، مؤكدًا على أن تنظيم النسخة الثالثة من المعرض جاء احترافيًا بشكل كبير.

بدوره أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة السيد محمد عيد بكر أن السيد الوزير "محمد صلاح" قام خلال اللقاء بتوجيه الدعوة للجانب البحريني لإيفاد الوفود الفنية إلى شركات الإنتاج الحربي للتعرف على إمكانياتها التصنيعية بها على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون ذات الاهتمام المشترك.