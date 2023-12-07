سمير فرج: المياه مسألة أمن قوم لمصر وأي سد يُبنى على النيل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 04:29 مساءً - أكد اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن المياه بالنسبة للدولة المصرية تعد من أهم تحديات الأمن القومي المصري، قائلا: المياه هي حياة وأمن قومي، ومصر لن تفرط في حقوقها.

جميع الدول المجاورة لمصر على النيل تعلم قوة مصر

وأضاف سمير فرج، خلال ندوة بجامعة عين شمس: لدينا قوة كبيرة مصرية في جميع القوات المصرية، موضحًا أن جميع الدول المجاورة لمصر على النيل تعلم قوة مصر، وأن أي سد جديد يبني على النيل سيتم ضربه.

وتابع: العلاقات المصرية السودانية قوية خلال الفترة الماضية حتى على الرغم مما يحدث داخل السودان الآن، مؤكدا أن القوات المصرية تطول من يضر بمصالح الدولة المصرية وحقوقها.

وفي وقت سابق، قال الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، إن ندوة تحديات أمن مصر القومي، غاية في الأهمية لأنها تأتي في وقت مهم جدا، موضحا أن المرحلة تتطلب من الجميع في التعاون لعبور المرحلة الصعبة التي تمر بها مصر.

وأشار رئيس جامعة عين شمس، خلال استضافة تحديات الأمن القومي المصري، إلى أن الأمن القومي هو أهم التحديات التي يجب أن يعي الشباب دورهم بها ولابد أن تقوم الجامعات بتوعية الشباب بدورهم في تحقيق التنمية الاقتصادية لمصر في إطار دورهم في الأمن القومي.