البابا تواضروس: لازم كلنا نشتغل ونشترك في الانتخابات.. لا تهمل في حقك وحق وطنك

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 05:27 مساءً - حث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المصريين على المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 والتي، تبدأ الأحد المقبل ولثلاثة أيام.

وقال البابا تواضروس الثاني خلال لقائه السنوي مع كهنة الرعاية الاجتماعية لإيبارشيات الصعيد، إن التصويت في الانتخابات حق دستوري وقانوني لكل مواطن مصري، وأضاف: "نحن نقول "مش هسيب حقى".

ووجه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية النداء لكل المصريين والأقباط، مؤكدًا أن المشاركة هي ما يهم، وشجع الحاضرين من الآباء الكهنة وأبناءهم على تحفيز وتوعية كل من حولهم، وأكد أن فرصة التصويت جيدة لأنها متاحة لثلاثة أيام.

وأضاف: "نشجع كل المصريين لتكون صورة الانتخابات صورة جديرة بمصر"، وقال: "نخصص صلوات شهر كيهك لبلادنا وسلامة أرضنا وسلام العالم"، ثم أكد ثانيةً: "لازم كلنا نشتغل ونشترك في الانتخابات.. لا تهمل في حقك وحق وطنك".