«الجيزة»: غلق كلي بحارة البطئ بطريق الواحات للقادم من أكتوبر اتجاه الفيوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 05:27 مساءً - أعلنت محافظة الجيزة انه في اطار تنفيذ الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بأعمال خاصه بشبكة الصرف الصحي بحارة البطئ بطريق الواحات بالإتجاه القادم من مناطق اكتوبر اتجاه طريق الفيوم وكذا كوبرى مول مصر (۱) بالإتجاه القادم من طريق الفيوم والقادم من داخل مول مصر .

تتوه محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي بحارة البطئ بطريق الواحات بالمواقع المشار اليها وذلك لمدة يوم واحد فقط إبتداء من الساعة الواحدة صباحاً يوم الجمعة الموافق ۲۰۲۳/۱۲/۸ وحتى الساعة الثانية عشر مساءً بنفس اليوم .

وتشير محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات المرورية الإرشادية والتحذيرية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية .