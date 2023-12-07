كأس إنجلترا يجمع محمد صلاح والننى فى المباراة الأخيرة قبل كأس أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن موعد المواجهة المرتقبة بين أرسنال وضيفه فريق ليفربول، فى الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، وستكون المواجهة مصرية خالصة بين محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني نجم فريق أرسنال.

ويواجه أرسنال ضيفه فريق ليفربول، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2023 – 2024، يوم الأحد 7 يناير المقبل، على ملعب "الإمارات"، في تمام السادسة والنصف مساء، بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب الوطنى يوم 3 يناير المقبل استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية فى كوت ديفوار، على أن ينضم محمد صلاح ومحمد النني إلى معسكر يوم 7 يناير عقب قمة كأس الاتحاد الإنجليزى بين أرسنال وليفربول.

أرسنال ضد ليفربول

وبالتالى سيتقابل الفريقان 3 مرات خلال 3 أشهر، لقاءان فى الدوري الإنجليزي خلال شهري ديسمبر وفبراير، بالإضافة إلى مواجهة الكأس فى السابع من شهر يناير.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي، في فبراير عام 2014، ونجح الجانرز في الفوز بنتيجة 2 – 1، وهى المواجهة السابعة عشر التي جمعت الفريقين عبر تاريخ المسابقة.

وجدير بالذكر أن مانشستر سيتي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على جاره مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.