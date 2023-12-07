"أطباء القاهرة " تدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لاستكمال بناء الوطن

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أحمد جودة - القاهرة - دعا مجلس نقابة أطباء القاهرة، جموع الأطباء للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واختيار من يرونه الأقدر على قيادة البلاد خلال السنوات الست القادمة.

وتابع المجلس في بيان له، إن المشاركة واجب وطني، وحقّ لكل مواطن أولى أن يتمسك به الأطباء، في ممارسة حقهم الدستوري في الاختيار الحر المباشر لرئيس الجمهورية.

وشددت الدكتورة شرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، على أن الأطباء قادة رأي وأصحاب رسالة، يجب أن يقتدي بهم المجتمع في المشاركة الإيجابية، على مدار أيام الانتخاب الثلاثة المقررة، وفقا لما أعلنته الهيئة العليا الانتخابات.

وتابعت نقيب الأطباء، إن ما يدور فى محيطنا الإقليمي من صراعات وأزمات، يدعونا للحفاظ على مكتسباتنا وعلى أمن واستقرار مصر، لافتة إلى أن الانتخابات الرئاسية أحد أهم مظاهر الاستقرار التي تنعم بها الدول، وقد ضرب المصريون في الخارج، أروع الأمثلة في المشاركة والإدلاء بأصواتهم في مشهد حضارى أمام العالم.

ودعت نقيب أطباء القاهرة جموع الشعب المصري، للحفاظ على هذه المكتسبات الدستورية والاحتشاد أمام صناديق الانتخاب لاختيار من يمثلهم، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لنكمل ما بدأته الدولة المصرية في مسيرة البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات الوطن وأمنه القومي.