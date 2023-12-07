نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس العربية للتصنيع يرحب بزيارة الشركات العالمية لوحدات وشركات الهيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال ختام فعاليات معرض إيديكس ٢٠٢٣..

أوضح اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع،أن الهيئة تتطلع للدخول في شراكات حقيقية مع كبري الشركات العالمية بمرونة توفرها لوائحها ذات الصفة الدولية، مؤكدا الترحيب بزيارة كبري الشركات العالمية، لزيارة شركات ومصانع العربية للتصنيع على أرض مصر للتعرف على القدرات والإمكانيات التصنيعية بشكل واقعي والدخول في شراكات تنفيذية واستثمارات حقيقية.



وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع نجحت خلال مشاركتها في هذه النسخة الثالثة من معرض إيديكس 2023، في توقيع اتفاقيات وعقود ملموسة وإجراء مباحثات جادة مع كبري الشركات العالمية، تدعم الجهود الهادفة لتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الصناعات الدفاعية.



وقد شهدت فعاليات ختام معرض إيديكس 2023 نشاطا مُكثفا للهيئة العربية للتصنيع، ومباحثات في مجال الصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات.



حيث تم اجراء مباحثات مع شركة بولي تكنولوجي الصينية، وتفقد جناح الشركة الصينية.

وتم زيارة شركة نورينكو الصينية وزيارة شركة Romarm داخل جناح جمهورية رومانيا.

ومباحثات داخل جناح الهيئة العربية للتصنيع مع كل من شركة SITECH الباكستانية وشركة alrefai وكيل acts-group التركية.



كما تفقد جناح الهيئة العربية للتصنيع العديد من الزيارات ومنها شركة قدرة الصناعية السعودية ووكيل وزارة الأوقاف والوفد المرافق من الوزارة.

