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ختام معرض إيديكس 2023.. وفد أعضاء مجلس الشيوخ يشيد بدور العربية للتصنيع

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أحمد جودة - القاهرة - تفقد وفد من أعضاء مجلس الشيوخ برئاسة اللواء أ.ح عبد المنعم أمام، جناح الهيئة العربية للتصنيع في ختام فعاليات معرض إيدكس 2023.

حيث أبدوا إعجابهم بمنتجات الهيئة  المتنوعة وعددها 45 منتجا في كافة الصناعات الدفاعية علي اعجابهم   ومنها ٥ منتجات جديدة وهي الذخائر الجوية (حافظ) وَمركز القيادة والسيطرة الآلي المتحرك متعدد المهام وعربة فض الشغب المصفحة ومنظومة مجابهة الطائرات المسيرة والإعاقة الإلكترونية وجهاز الكشف والقياس الإشعاعى المصري الجديد وإنتاج بعض قطع من الطائرات.

كما أشادوا بمكانة الهيئة العربية للتصنيع ودورها الرائد في التحديث والتطور التكنولوجي تحقيقا لأهداف الجمهورية الجديدة.ومشاركتها المتميزة في تنفيذ خطة الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا في مختلف الصناعات الدفاعية والمدنية.

وأعربوا عن تقديرهم لمجهودات الهيئة في تأثيث وفرش المقر الجديد لمجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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