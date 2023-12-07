حجازي: مصر شهدت خلال السنوات القليلة الماضية متغيرات واسعة لبناء دولة حديثة وعصرية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مصر شهدت خلال السنوات القليلة الماضية متغيرات واسعة لبناء دولة حديثة وعصرية، حيث كان هناك توجيهات وتكليفات من فخامة السيد رئيس الجمهورية، تتعلق بقناعة المجتمع المصري بأهمية تطوير منظومة التعليم وأن تعمل الدولة لصالح أبنائها حتي يتسلحوا بالمعارف ويكونوا قادرين علي العمل في المستقبل.

وزير التعليم:مراعاة ظروف الأسرة والرفع عن كاهلها

وأشار الوزير إلى أهمية التعلم وليس الحفظ والتلقين وامتلاك الطلاب للمهارات التي تمكنهم في المستقبل، مؤكدًا على مراعاة ظروف الأسرة والرفع عن كاهلها من جانب الدولة والوزارة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم فى مؤتمر "مصر السيسى..وبناء الدولة الحديثة".