ضمك ضد الاتحاد.. طارق حامد يبصم على هدف عالمى بصاروخ لا يرد (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 07:30 مساءً - سجل الدولي المصري طارق حامد هدف ضمك الثالث ضد نظيره الاتحاد لتصبح النتيجة 3-1، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ، ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2023-24.

وسدد طارق حامد صاروخية قوية في بداية الشوط الثاني اصطدمت بالحارس مارسيل جروهي ودخلت المرمى، ليبصم على أول أهدافه فى الدوري السعودي مع ناديه الجديد ولكن تم احتساب الهدف باسم حارس الاتحاد بالخطأ فى مرماه.هدف طارق حامد فى مباراة ضمك ضد الاتحاد

ضمك ضد الاتحاد

جاءت أهداف الشوط الأول من المباراة عن طريق اللاعب جورج كيفين نكودو في الدقيقة 12 من عمر المباراة المقامة بينهما حاليًا، والسابعة من الوقت بدل الضائع.

بينما أحرز عبد الرازق حمد الله هدفا بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع أيضًا لصالح فريق اتحاد جدة من ركلة جزاء.

ويتواجد نادي الاتحاد في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 30 هدفًا وتلقي 15.

بينما يتواجد فريق ضمك في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في 6 وخسارة 4 لقاءات وتسجيل 28 وتلقي 23.ضمك ضد الاتحاد

ويغيب الدولي المصري أحمد حجازي عن قائمة المباراة في الوقت الذي شارك فيه في المواجهة الماضية ببطولة دوري أبطال أسيا والتي شهدت استقبال الجماهير به بحفاوة بالغة قبل انطلاق مباريات كأس العالم للأندية.

ويستعد اتحاد جدة نظيره أوكلاند سيتي النيوزلندي، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية" في الدور التمهيدي من مونديال الأندية، وفي حال فوز الفريق السعودي أمام نظيره النيوزلندي، سيواجه الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية يوم 15 ديسمبر الجاري.وجاء تشكيل نادي الاتحاد اليوم كالتالي..

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: عمر هوساوي، لويز فيليبي، حسن كادش، زكريا هوساوي.

خط الوسط: نجولو كانتي، فيصل الغامدي، صالح العمري.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، مروان الصحفي، إيجور كورونادو.