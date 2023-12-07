أخبار مصرية

نائب رئيس حزب مستقبل وطن: نؤكد على استمرار دعمنا لأخواتنا الفلسطينيين الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 08:28 مساءً - قال النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، إن حزب مستقبل وطن حرص خلال الأيام الماضية على أن يتواجد في مؤتمر المجالس والعائلات لمصرية، وأبناء الصعيد يتميزون بكل معانى الرجولة والإخلاص والوطنية ونعبر لهم عن سعادتنا أننا نتواجد معهم اليوم في المؤتمر.

 

وأضاف خلال مؤتمر مجلس القبائل والعائلات المصرية في محافظة أسوان لدعم فلسطين، تحت عنوان "صوت غزة"، نقلتها قناة إكسترا لايف، :"نؤكد في كل نسخة من نسخ المؤتمرات التي تمت بتنظيم مجلس القبائل والعائلات المصرية على استمرار دعمنا وتأييدنا لأخواتنا الأبطال من الشعب الفلسطيني ذلك الشعب البطل المؤمن بقضيته والمدافع عن أرضه تلك الأرض التي حولها كيان صهيونى مغتصب لساحة قتال ضد المدنيين تمارس فيه كل أشكال الحرب وكافة الممارسات التي لا تتوافق مع أي أعراف أو مواثيق إنسانية.

 

وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم: "كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على موقفه الذي يمثل فخر وعزة لكل مصري في دعم القضية الفلسطينية".

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا