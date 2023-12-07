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أحمد جودة - القاهرة - جميع أكواد باقات المكالمات أورانج الشهرية 2023 بالأسعار Orange..تعد شركة أورانج Orange، من أهم شركات الاتصالات في مصر، وتقدم شركة أورانج خدمات متنوعة ومميزة لعملائها، حيث تحرص بشكل دائمًا على تقديم عدد متنوع من العروض على باقات المكالمات أو باقات الإنترنت.

ويتساءل كثيرًا من مستخدمي شبكة أورانج عن أكواد باقات المكالمات أورانج الشهرية 2023، لذلك وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين نستعرض لكم في السطور التالية تفاصيل الباقات وخطوات تفعيلها.

طريقة الاستعلام عن باقات اورنج مكالمات:

في حالة الرغبة في معرفة باقات المكالمات لدي شبكة أورنج يمكنك الاتصال على الكود #0#.

أو اتصل على الرقم 400 لاختيار وتجديد الباقة أو لإلغاء اشتراكك في الباقة.



طريقة تجديد باقات المكالمات أورانج:

في حالة قيامك بالشحن والرغبة في تجديد باقتك ما اطلب الكود #100#.

إن كنت تقوم بالشحن فعل هذا الكود #رقم الكارت*102#.

أما في حالة الشحن لرقم آخر اطلب #1#100#.

شحن وتجديد نظام الدولفين اطلب #5#.

لمعرفة رصيدك اضغط علي #3#100# أو اتصل علي 445.



ما هي باقات اورنج الأسبوعية:



تتيح لك باقة اورنج الأسبوعية بمبلغ 7 حنيه فقط 300 وحدة بإمكانك استخدامهم وحدات للمكالمات، وتكون الدقيقة لنقس الشبكة بوحدة فقط، أما للشبكات الأخرى بخمس وحدات، وللاشتراك في هذه الباقة اطلب #100# أو الكود #0# أو اتصل علي هذا الرقم 400 ثم اتبع التعليمات من المكالمة المسجلة.

ما هي باقات أورنج مكالمات الشهرية:

تتيح لك باقة اورنج الشهرية بمبلغ 10 جنيه 300 وحدة بإمكانك استخدامهم وحدات للمكالمات، وتكون الدقيقة لنقس الشبكة بوحدة فقط، أما للشبكات الأخرى بخمس وحدات، للاشتراك في هذه الباقة اطلب #100# أو #0# أو اتصل برقم 400.

باقات أورنج مكالمات:

باقة فوكس الشهرية بقيمة 15 جنيه، تحصل من خلالها على 400 دقيقة لأرقام أورانج أو أو 80 دقيقة لمختلف الشبكات الأخرى، ويمكنك الاشتراك فيها عن طريق الاتصال على الرقم 110.

باقة كنترول شير الشهرية بمبلغ 25 جنيه، تحصل من خلالها على 900 وحدة تستخدم في المكالمات أو الرسائل أو الانترنت، وللاشتراك فعل الكود #100# أو اتصل علي #0# أو علي رقم 400.





باقة كنترول بلس بمبلغ 30 جنيه، تحصل من خلالها على 1200 وحدة يمكنك استخدامهم في الدقائق والميجابايت للإنترنت والرسائل للتفعيل والاشتراك اطلب #18#.

باقة كنترول شير بمبلغ 35 جنيه، تحصل من خلالها على 1400 وحدة للمكالمات والانترنت، و200 دقيقة، وللاشتراك في عرض بلس سوشيال، يجب الاتصال على #0#.

باقة اورنج دولفين بمبلغ 60 جنيه، تحصل من خلالها على2500 وحدة في المكالمات، ويمكنك الاشتراك عن طريق الاتصال على الرقم 400 أو اطلب الكود #100#.



باقة اورنج كنترول بلس بمبلغ 70 جنيه، تحصل من خلالها على 3000 وحدة للاستخدام في الدقايق والرسايل والانترنت، وفي حالة انتهاء الباقة تتيح لك واتس اب مجانًا حتى ميعاد التجديد، ووالاشتراك في الباقة عن طريق كود #0#.