نائب محافظ الجيزة تتابع الاستعدادات النهائية لاستقبال الناخبين بلجان أحياء المحافظة (صور)

كما وجهت نائب المحافظ مسئولى الأحياء بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والمنطقة الأزهرية بالجيزة بسرعة مراجعة اللجان للتأكد من توافر كافة المتطلبات اللازمة لإقامة وانتقال القائمين على العملية الانتخابية ومصادر مياه الشرب والكهرباء البديلة فى حالة الطوارئ.

وخلال الجولة شهدت نائب المحافظ وضع اللمسات الأخيرة والخاصة بتجهيز عدد من اللجان استعدادا لاستقبال الناخبين والتى شملت تركيب الشوادر ومقاعد الانتظار والمظلات أمام اللجان وتوفير عدد من الكراسى المتحركة بكل لجنة لتسهيل حركة كبار السن وذووى القدرات الخاصة.

محمد يوسف

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