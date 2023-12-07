الأهلي بالزي الأحمر وشباب بلوزداد يرتدى الأزرق فى مباراة الفريقين غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 7 ديسمبر 2023 11:39 مساءً - عُقد مساء اليوم الخميس الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري، للاتفاق على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة على ملعب برج العرب.

ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري في السادسة مساء غد الجمعة، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، فيما كان الفريق قد حقق الفوز على ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني بهدف لكل فريق.

حضر الاجتماع خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبد العزيز ومحمد أسامة إداريا الفريق، في حضور المنسق العام ومراقب المباراة ومراقب الحكام وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من القميص الأخضر، والشورت الأخضر والشراب الأسود، فيما يرتدي فريق شباب بلوزداد طاقمًا من اللون الأزرق بالكامل، ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون الأسود بالكامل.

الإجتماع الفني لمبارااة الاهلي وشباب بلوزداد