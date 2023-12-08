نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الشباب والرياضة بالجيزة: جاهزون لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، استكمال الاستعدادات بجميع الهيئات الشبابية والرياضية التي يوجد بها مقرات انتخاب ولجان عامة ومقرات إقامة للقائمين على العملية الانتخابية ورفع درجات الاستعداد القصوى لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024 بجميع الأندية ومراكز الشباب.

وأكد على جاهزية أماكن الإقامة ومقار اللجان الانتخابية وذلك لضمان خروج الانتخابات بالشكل الحضاري والذي يليق بهذا العرس الانتخابي وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم والاطمئنان على سير العملية الانتخابية دون أى معوقات.

ووجه وكيل الوزارة بتشكيل غرفة عمليات مستمرة قبل وأثناء العملية الانتخابية لمتابعة سير الانتخابات ورصد كافة الإجراءات أولًا بأول والتعامل الفوري والسريع مع أى معوقات والعمل على تلافيها، وإرسال التقارير اليومية للإدارات المعنية بالمديرية لضمان سير العملية الانتخابية بالهيئات الشبابية والرياضية بشكل أكثر سهوله ويسر على المواطنين.

تجهيز مقرات الانتخابات

تجهيز مقرات الانتخابات

تجهيز مقرات الانتخابات

تجهيز مقرات الانتخابات