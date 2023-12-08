نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حببحضور جلال الهريدي.. حملة مواطن تشارك في المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب حماة الوطن بالدقهلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت حملة مواطن لدعم مصر، مساء اليوم الخميس، في المؤتمر الجماهيري، الذي نظمه حزب حماة الوطن، في مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحضور الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة، وبمشاركة جماهيرية واسعة.

جانب من المؤتمر

جاء ذلك بحضور إسماعيل مهنى منسق حملة مواطن بالدقهلية وعماد أيوب نائب منسق الحملة، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب والحملة في الدقهلية.

جانب من المؤتمر

وحث المؤتمر الجماهيري الذي شهد حشدا كبيرا قبل بدء الصمت الانتخابي، المواطنين على ضرورة المشاركة الإيجابية في العرس الانتخابي.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر