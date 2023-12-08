نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل: دخول برجي الإشارات الرئيسيين بمحطتي رأس العش والرسوة إلى الخدمة (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج الإشارات الرئيسي بمحطة رأس العش ومحطة الرسوة والمنطقة الأوتوماتكية بين برجي التينة ورأس العش والمنطقة الأوتوماتكية بين رأس العش والرسوة بطول 25 كم في الخدمة.

كما أعلن الوزير، في بيان اليوم الجمعة، دخول الخدمة 10 موتور تحويلة و48 سيمافورا و52 دائرة تراك وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خطي (الزقازيق إسماعيلية /بورسعيد / الزقازيق) ووصلة أبو كبير والجاري تنفيذه حاليا بمعرفة شركة سيمنز موبيليتي العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة safety integrated level SIL 4 وهذا أعلى معدلات الأمان فى العالم وحيث يتكون المشروع من 21 برجا رئيسيا و19 برجا ثانويا و84 مزلقانا.

وأشار الوزير إلى أن تحديث نظام إشارات السكة الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي الميكانيكي القديم بآخر إلكتروني حديث وزيادة عدد الرحلات في اليوم وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

ولفت إلى أن تحديث نظام الإشارات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة وتزويد المزلقانات بأنظمة تحكم وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق أمان المركبات كما يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي إشارة في حالة الطوارئ أو الاعطال المفاجئة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير وتحديث نظم إشارات السكة الحديد والسكك الحديدية لزيادة معدلات السلامة والأمان وتحقيق السيطرة الكاملة على حركة مسير القطارات وتقليل الاعتماد على العنصر البشري للحد من الحوادث على خطوط السكة الحديد.