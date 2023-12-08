وسائل إعلام إسرائيلية: سماع دوى انفجار قوى وسط إسرائيل دون سابق إنذار

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 ديسمبر 2023 01:30 مساءً - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنه سمع دوي انفجار قوي في وسط إسرائيل دون إنذار، وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن الانفجار وقع في "غوش دان".

من جانبها أعلنت الفصائل الفلسطينية "قصف تل أبيب برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، حربه الجنونية على قطاع غزة، منذ اليوم السابع من شهر أكتوبر الماضي، وكثف اليوم قصفه للمناطق السكنية بالقطاع وارتكب مجازر جديدة استشهد فيها العشرات في رفح وخان يونس ومدينة غزة وجباليا.