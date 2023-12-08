الأرصاد الجوية: غطاء سحابى على شمال البلاد وتوقعات بسحب ممطرة مساء بعدة مناطق والعظمى 21 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابي علي شمال البلاد يكون غير مؤثر ، لكن مع دخول المساء تبدأ السحب بالتشكل على السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة علي بعض المناطق.

كما يكون الطقس لطيف نهارا ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى فى القاهرة 21 درجة والصغرى 15 درجة .

ويشهد اليوم الجمعة، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شمال الصعيد ، معتدل الحرارة على جنوب سيناء و جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .

و متوقع اليوم أمطار متوسطة مساء قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 14، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.