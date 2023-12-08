الدوري الأوروبي: التفاف الأطفال حول محمد صلاح أمام لاسك لينز النمساوي (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - احتفى حساب الدوري الأوروبي لكرة القدم بالنجم المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، بعد تأهل فريق ليفربول رسميًا إلى دور ثمن نهائي "اليوروباليج" بعد تصدره ترتيب المجموعة الخامسة فى البطولة للموسم الجارى 2023-24.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ الدوري الأوروبي على موقع "إكس" مقطع فيديو لالتفاف الأطفال حول محمد صلاح أمام لاسك لينز النمساوي فى الدوري الأوروبي.

تأهل فريق ليفربول رسميًا إلى دور ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد تصدره ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24.

وتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في لقاء 1 وتسجيل 16هدفًا وتلقى 5 فقط.