لندن تستضيف حفل جوائز The Best يوم 15 يناير 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 ديسمبر 2023 03:32 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " إقامة نسخة حفل جوائز The Best 2023 في العاصمة البريطانية لندن يوم الاثنين 15 يناير بحضور كوكبة من ألمع الشخصيات في عالم الساحرة المستديرة لتكريم أفضل اللاعبين واللاعبات والمدربين والمدربات وأجمل الأهداف وجماهير في النسخة الثامنة من حفل جوائز " The Best " وستكون هذه هي المرة الثالثة التي يُقام فيها هذا الحدث الكروي المرموق في لندن، التي سبق لها استضافة الفعالية عامي 2016 و2017.

يُذكر أنه تم في سبتمبر 2023 إعلان القوائم الطويلة لأسماء المرشحين والمرشحات لكافة فئات الجوائز. ومن ثم اختارت لجنة تحكيم دولية القوائم المختصرة للمرشحين والمرشحات والمكونة من ثلاثة أسماء في معظم الفئات. وتشمل هذه اللجنة أربع فئات هي: مدربو ومدربات المنتخبات الوطنية، قادة المنتخبات الوطنية لفئتي الرجال والسيدات، وصحفيون رياضيون، وجماهير صوّتت عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لفيفا، وبلغ عددها أكثر من مليون شخص من كافة أنحاء العالم.

وتم تخصيص 25% من النسبة الإجمالية للأصوات لكل فئة من الفئات الأربع أعلاه، وذلك بغض النظر عن عدد المصوّتين في كل فئة.

وسيقوم فيفا خلال الأسابيع المقبلة بإعلان القوائم القصيرة للمرشحين عن الفئات المختلفة، التي سيتم الكشف عن الفائزين والفائزات بها في الحفل الذي تستضيفه لندن، ويشمل 11 فئة:

جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعبة

جائزة The Best من FIFA لأفضل لاعب

جائزة The Best من FIFA لأفضل مدربة (فئة السيدات)

جائزة The Best من FIFA لأفضل مدرب/ة (فئة الرجال)

جائزة The Best من FIFA لأفضل حارسة

جائزة The Best من FIFA لأفضل حارس

جائزة FIFA بوشكاش لأجمل هدف

جائزة FIFA للمشجعين

جائزة FIFA للعب النظيف

التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعبة في العالم FIFA FIFPRO

التشكيلة المثالية لأفضل 11 لاعباً في العالم FIFA FIFPRO