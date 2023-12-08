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المتحدة تطلق أغنية "صاحبة معالى السيادة مصر" للحث على المشاركة بالانتخابات

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 ديسمبر 2023 04:33 مساءً - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أغنية جديدة، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي ستنطلق بعد غدا الأحد ولمدة ثلاثة أيام.

وتقول كلمات الأغنية للمطرب مينا عطا: "صاحبة معالي السيادة مصر، تطلب عيننا حاضر، نازلين علشانها اليوم ده هي ولا حد غايب الكل حاضر، فرحانة هي ودول ولادي ونور عينا، فرحة زماني وكنزي هما، في كل ماضي وجاي وحاضر، صوتك هيفرق إنزل وشارك وقول لصاحبك وأخوك وجارك، تعالى يالا نخلي مصر اليوم ده عيد، الفرحة تكمل والصورة أجمل، طول ما إحنا لمة ولا أمة تقدر علينا وده مش جديد".

الأغنية من كلمات سالم الشهباني، وألحان أحمد العتباني، وإخراج إبرام عبد المسيح.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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