تعرف على لجان تصويت الوافدين فى الانتخابات الرئاسية بمحافظة أسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 8 ديسمبر 2023 04:33 مساءً - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، مجموعة من اللجان الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية حتى يتمكن الوافدين في غير محافظاتهم من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وأطلقت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التي سيُدلي فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

تعرف على اللجان في محافظة أسوان...

لجان الوافدين بمحافظة أسوان