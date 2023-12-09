نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية السياحة والآثار.. انطلاق الحفل الخيري الختامي من حملة "مانحي أمل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أٌقيم، منذ قليل، الحفل الخيري الختامي للنسخة الثالثة من حملة "مانحي أمل" وذلك بدار أوبرا ماست بمدينة 6 أكتوبر، وهى حملة عالمية تدافع عن فكرة نشر الأمل من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي ينفذها الأفراد الذين واجهوا أحداثًا مؤلمة أو متحدي الأمراض الخطيرة بالتعاون مع المؤسسات الخيرية.

وقد حرصت الهيئة على المشاركة في هذا الحفل الخيري ورعاية هذه الحملة تماشيًا مع سياسة الدولة في الاهتمام بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

كما ستقوم الهيئة بتنظيم برنامج سياحي غدًا للسادة ضيوف الحفل لزيارة المعرض التفاعلي للملك توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير والقيام بجولة بمنطقة خان الخليلي وشارع المعز، لتعريفهم بالحضارة المصرية العريقة والمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها مصر وذلك في إطار حرص الهيئة على الترويج للمقاصد السياحية المصرية.

وتستضيف الحملة في هذه النسخة العديد من المشاهير من بينهم الفنانة صفاء أبو السعود، والمغنى العالمي الإيطالي فيديريكو مارتيلو، والممثلة كيرا شابلن حفيدة الممثل الشهير تشارلى شابلن، والسيد مانويل كولاس دى لاروش رئيس منظمة صندوق عالم أفضل والذي شارك في العديد من المهرجانات السينمائية والتي من بينها مهرجان كان، وإكسبو دبي من خلال تنظيم فاعليات خيرية وثقافية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق حملة "مانحي أمل" لأول مرة عام 2021 في مدينة جنيف بدولة سويسرا من خلال تنظيم الفاعليات والأحداث والمؤتمرات التي ساهمت في توفير الدعم للمحتاجين وإلهام المتطوعين لإحداث فَرق في حياة الآخرين.