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أحمد جودة - القاهرة - قبل ساعات من بدء التصويت.. دليلك الشامل عن الانتخابات الرئاسية 2024

تفصلنا ساعات قليلة، عن بدء الانتخابات الرئاسية 2024، وتحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة التفاصيل المتعلقة بانتخابات الرئاسة 2024، ومعرفة مقر اللجان الانتخابية للمواطنين، ورموز المرشحين، وموعد فتح صناديق الاقتراع، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة.

قبل ساعات من بدء التصويت.. دليلك الشامل عن الانتخابات الرئاسية 2024

قبل ساعات من بدء التصويت.. دليلك الشامل عن الانتخابات الرئاسية 2024

تتجه أنظار العالم نحو الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر، وذلك مع مرور المنطقة بعدد من التحديات التي تؤثر على الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية داخل جمهورية مصر العربية.

وتعد الانتخابات الرئاسية 2024 خطوة مهمة نحو التغير، وتعبر عن إرادة المصريين، ويحق لكافة المواطنين الحاملين لبطاقة الرقم القومي والبالغين للسن القانوني الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

موعد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

تبدأ الانتخابات الرئاسية 2024 غدًا الأحد الموافق 10 ديسمبر، وتستمر لمدة 3 أيام، لتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر الجاري.

وتفتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحًا حتي التاسعة مساءًا.

استعلم عن مقر لجنة الانتخابات الرئاسية 2024

قبل ساعات من بدء التصويت.. دليلك الشامل عن الانتخابات الرئاسية 2024

الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا .

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

الضغط على استعلم.

المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

عبدالفتاح السيسي رمز النجمة.

عبدالسند يمامة رمز النخلة.

حازم عمر رمز السلم.

فريد زهران رمز الشمس.

من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

قبل ساعات من بدء التصويت.. دليلك الشامل عن الانتخابات الرئاسية 2024

ينص قانون 45 لسنة 2014، على تنظيم الحقوق السياسية لمن لهم حق التصويت في الانتخابات، ومن يُحرم من التصويت في الانتخابات.

ويحق لكل مصري ومصرية بلغ 18 عامًا، أن يقوم بحق إبداء الرأي في الانتخابات الرئاسية 2024، وأعفت المادة الأولى من القانون ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من حق الانتخابات.

فئات ممنوعة من التصويت على الانتخابات الرئاسية

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية أن يكون الحرمان من حق الانتخاب لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم ولا يسري الحرمان إذا رُد للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي، وفيما يلي تنشر بوابة دوت الخليج الفئات المحرومة من حق التصويت في الانتخابات: