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أحمد جودة - القاهرة - انتخابات الرئاسة 2024.. 3 طرق للاستعلام عن مقر لجنتك الانتخابية

تفصلنا ساعات قليلة عن بدء الانتخابات الرئاسية 2024، حيث من المقرر أن تنطلق غدًا الأحد في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وأدلي المصريين بالخارج بأصواتهم في الانتخابات، الأسبوع الماضي، من خلال السفارات المصرية الواقعة في جميع الدول، حيث شهدت عملية التصويت تزاحم كبير من قبل المصريين بالخارج.

انتخابات الرئاسة 2024.. 3 طرق للاستعلام عن مقر لجنتك الانتخابية

انتخابات الرئاسة 2024.. 3 طرق للاستعلام عن مقر لجنتك الانتخابية

تحرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على نشر التفاصيل الكاملة بشأن الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها، على مدار 24 ساعة، وفيما يلي توضح خطوات الاستعلام عن المقر الانتخابي:

الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا .

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

الضغط على استعلم.

المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

عبدالفتاح السيسي رمز النجمة.

عبدالسند يمامة رمز النخلة.

حازم عمر رمز السلم.

فريد زهران رمز الشمس.

الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة 2024

انتخابات الرئاسة 2024.. 3 طرق للاستعلام عن مقر لجنتك الانتخابية

تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة 2024، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 2024 ساعة:

الانتخابات داخل مصر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء 10، 11، 12 ديسمبر المقبل.

الإعادة للمصريين بالخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 5، 6، 7 يناير.

الإعادة داخل مصر أيام 8، 9، 10 يناير.

إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024 يوم 16 يناير.

انتخابات الرئاسة المصرية 2024

يمكن متابعة سير الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، عبر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لحظة بلحظة من هنا ، حيث تقدم تغطية إخبارية على مدار الساعة.

من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة 2024.. 3 طرق للاستعلام عن مقر لجنتك الانتخابية

ينص قانون 45 لسنة 2014، على تنظيم الحقوق السياسية لمن لهم حق التصويت في الانتخابات، ومن يُحرم من التصويت في الانتخابات.

ويحق لكل مصري ومصرية بلغ 18 عامًا، أن يقوم بحق إبداء الرأي في الانتخابات الرئاسية 2024، وأعفت المادة الأولى من القانون ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من حق الانتخابات.