«حياة كريمة» تطالب بتكثيف الجهود لمنع الإبادة الجماعية وحماية حقوق الإنسان

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 11:31 صباحاً - طالبت مؤسسة "حياة كريمة"، بتكثيف الجهود لمنع الإبادة الجماعية وحماية حقوق الإنسان.

وقالت مؤسسة "حياة كريمة": "اليوم 9 ديسمبر هو اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جريمة الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة، ونؤكد في مؤسسة حياة كريمة على أهمية السلام والتعايش بين الشعوب، ونشجب كل أشكال العنف والتدمير التي تؤدي إلى سقوط ضحايا من الأبرياء. نتذكر الأرواح التي فُقدت والأسر التي تشردت خلال الصراع الدائر في فلسطين".

وأضافت "حياة كريمة": ندعو في هذا اليوم إلى تكثيف الجهود الدولية لمنع الإبادة الجماعية وحماية حقوق الإنسان في كل مكان. ونؤكد على دورنا في دعم الجهود الإنسانية وتقديم العونز للمتضررين في أي مكان.