تشكيل الزمالك المتوقع أمام ساجرادا.. زيزو ونداى والجزيرى فى الهجوم

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 11:31 صباحاً - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الزمالك مع ساجرادا الأنجولى باستاد السلام فى مباراة الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية لمنافسات الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الشافي- محمود علاء- حمزة المثلوثي، خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف روقا - عمر جابر- يوسف أوباما، وخط الهجوم: إبراهيما نداى - سيف الجزيري- وأحمد مصطفى زيزو.

وعقد معتمد جمال ، القائم بأعمال المدير الفنى لفريق الزمالك، جلسة مهمة مع اللاعبين تحدث فيها عن الأحداث الأخيرة الخاصة بمواعيد المباريات للفريق وتأجيل مواجهة الاتحاد السكندرى فى الدورى، وتقديم موعد مباراة ساجرادا، وطالبهم بعدم الانشغال بهذه الأمور والتركيز فقط في التدريبات بجدية.

وفاز الزمالك على أبو سليم بهدف نظيف فى أولى مهام الأبيض فى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، كما حقق فوزاً عريضاً على سوار الغينى برباعية دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.