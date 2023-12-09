رئيس جامعة الأزهر يوجه بمشاركة مركز تحقيق النصوص بمعرض القاهرة الدولي بالكتاب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 12:35 مساءً - اجتمع فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، رئيس مركز تحقيق النصوص مع فضيلة الدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس الجامعة الأسبق مدير مركز تحقيق النصوص بالجامعة، ومساعده الدكتور أحمد رجب أبو سالم، أستاذ اللغويات المساعد بكلية اللغة العربية بالمنوفية عضو المركز؛ لدراسة كيفية مشاركة مركز تحقيق النصوص في ركن جامعة الأزهر بجناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب بإصدارات هذه العام المتميزة، وإصدارات الأعوام السابقة التي تصب في خدمة تراثنا الإسلامي الوسطي ورسالة أزهرنا الشريف.

كما وجَّه رئيس الجامعة أيضا بتعزيز المركز بكوادر علمية متميزة من أساتذة الجامعة الذين لهم خبرة في مجال تحقيق النصوص من خلال السِّير الذاتية لأعضاء هيئة التدريس المرسلة من قِبَل كلياتهم للجامعة في هذا الشأن؛ لتعزيز نتاج المركز في مختلف العلوم والفنون.