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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق، غدًا الأحد، عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك فى 9376 مركزًا انتخابيًا، بإجمالي 11 ألفًا و631 لجنة اقتراع فرعية، موزعة على المدارس المختلفة، ومراكز الشباب، والوحدات الصحية، فيما يحق التصويت لحوالى 65 مليون مواطن، وتستمر عملية التصويت على مدار 3 أيام من 9 صباحًا، وحتى 9 مساءً.

خطوات الاستعلام عن لجان الوافدين في الانتخابات الرئاسية 2024

يمكن للمغتربين والوافدين الراغبين في المشاركة في الانتخابات الرئاسية الاستعلام عن لجانهم الانتخابية عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، يمكنك القيام بذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات. ستظهر لك صفحة البداية، ابحث عن خيار الاستعلام عن لجان الوافدين. انقر على هذا الخيار للوصول إلى صفحة إدخال الرقم القومي. قم بإدخال رقمك القومي في المربع المخصص. بعد إدخال الرقم القومي، انقر على زر "البحث" أو "استعلام" للحصول على معلومات لجنتك الانتخابية.

بعد الضغط على الزر، ستظهر لك المعلومات المتعلقة بلجنتك الانتخابية، بما في ذلك الموقع الكامل للجنة، يمكنك استخدام هذه المعلومات للتوجه إلى اللجنة الانتخابية المحددة في يوم الانتخابات والمشاركة في العملية الانتخابية.

من الجدير بالذكر أنه قد تختلف إجراءات الاستعلام عن لجان الوافدين من بلد لآخر، لذا، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات في بلد الإقامة للحصول على التعليمات الدقيقة والمحدثة حول كيفية استعلام عن لجان الوافدين في تلك الدولة.

الانتخابات الرئاسية

وتقام الانتخابات الرئاسية تحت إشراف قضائى كامل، يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، كما تشارك 14 منظمة دولية فى أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، بإجمالي 220 متابعًا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدنى محلية، بإجمالي 22 ألفًا و340 متابعًا.

المرشحين الرئاسيين

وتشهد الانتخابات الرئاسية تنافس 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسي، ورمزه النجمة، وفريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي، ورمزه الشمس، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه النخلة، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه السلم، وتجرى الانتخابات الرئاسية وسط اهتمام إعلامى كبير، حيث حصل 528 متابعًا إعلاميًا دوليًا على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات لذلك الغرض، يمثلون 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية بإجمالي 4 آلاف و218 صحفيًا وإعلاميًا، وكذلك تسجيل 67 دبلوماسيًا أجنبيًا لأعمال المتابعة ينتمون إلى 24 سفارة بالقاهرة، وذلك بعد أن تقدموا بطلب للهيئة فى هذا الصدد.