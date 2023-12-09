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أحمد جودة - القاهرة - الوطنية للانتخابات تزف "نبأ سار" قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

صرح المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، حيث أكد أن نتيجة الانتخابات سوف تعبر عن إرادة الناخبين، داعيًا المواطنين للنزول والإدلاء بأصواتهم في صناديق الإقتراع.

الوطنية للانتخابات تزف "نبأ سار" قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

الوطنية للانتخابات تزف "نبأ سار" قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

وقال المستشار حازم بدوي: “أدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وتلبية نداء الوطن”، مُشيرًا إلى المصريين بالخارج الذين قاموا بتحدي بًعد المسافات وبرودة الطقس وقاموا بالإدلاء بأصواتهم.

وأضاف: “مصر هي الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، حيث يشرف قاضي على كل صندوق”.

وأكد المستشار حازم بدوي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها يسرت للناخب كل السبل للإدلاء بصوته في يسر، واستحدثت لذوي الإعاقة طرق جديدة للإدلاء بأصواتهم.

الانتخابات الرئاسية 2024

تقام الانتخابات الرئاسية 2024 تحت إشراف قضائي بشكل كامل، حيث يتولاه 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، بالإضافة لمشاركة 14 منظمة دولية في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، بإجمالي 220 متابعًا، إلى جانب 62 منظمة مجتمع مدنى محلية، بإجمالي 22 ألفًا و340 متابعًا.

وتشهد مصر حاليًا تحضيرات مكثفة للانتخابات الرئاسية المرتقبة، التي سوف تنطلق غدًا الأحد الموافق 10 من ديسمبر الجاري، وتهدف هذه التحضيرات إلى ضمان سير العملية الانتخابية بشكل شفاف وعادل، وتوفير البيئة المناسبة للمشاركة السياسية الحرة والنزيهة، تشمل التحضيرات تحديث قوانين الانتخابات وتوفير البنية التحتية اللازمة لضمان سلامة العملية الانتخابية وتوفير الشفافية والمصداقية.

المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024

الوطنية للانتخابات تزف "نبأ سار" قبل ساعات من انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024

تتجه الأنظار إلى المرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث يتنافس مرشحون من مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، مما يعكس التنوع والديمقراطية في المشهد السياسي المصري.

وتمثل هذه الانتخابات فرصة للشعب للتعبير عن آرائهم واختيار القائد الذي يمثلهم بشكل أفضل ويعمل على تحقيق تطلعاتهم.

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، وذلك ضمن خدمتها المتنوعة التي تقدمها لمتابعيها على مدار 24 ساعة:

عبدالفتاح السيسي رمز النجمة.

عبدالسند يمامة رمز النخلة.

حازم عمر رمز السلم.

فريد زهران رمز الشمس.

انتخابات الرئاسة المصرية 2024