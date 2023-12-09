نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. نقابة الصحفيين المصريين تُسلّم مصر الخير المساعدات الغذائية والطبية لأهل غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعمل مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة خالد البلشي، اليوم، على تعبئة وتسليم تبرعات الصحفيين المصريين لدعم فلسطين، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وقال محمد الجارحي رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية بالنقابة، إن التعبئة ستكون لكراتين المساعدات الغذائية والطبية.

وكان قد صدّق مجلس النقابة على بروتوكول تعاون مع مؤسسة مصر الخير لدعم الأشقاء في فلسطين وإرسال المساعدات التي تبرع بها الزملاء ومجلس النقابة إلى الشعب الفلسطيني.

وقالت النقابة في بيان لها، إن ذلك البرتوكول جاء استمرارًا لحملة الإغاثة التي أطلقتها النقابة خلال الأسابيع الماضية، وشهدت مشاركة واسعة من المواطنين والصحفيين وأسرهم.