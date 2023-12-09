للمغتربين فى الجيزة.. أماكن وعناوين لجان التصويت فى انتخابات الرئاسة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 01:32 مساءً - تعقد الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطنى المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

قسم الهرم

-مدرسة الهضبة الرسمية الثانوية – حدائق الأهرام.

-مدرسة الزهور الابتدائية – شارع كعابيش بمنطقة الطوابق فيصل الهرم.

-مدرسة جلوري – شارع كفر الجبل متفرع من شارع الهرم.

-مدرسة كفر نصار الإعدادية -آخر شارع فيصل مدخل كفر نصار بالهرم.

قسم الجيزة

-مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية – شارع الجامعة بجوار جامعة القاهرة.

-جراج هيئة النقل العام – شارع البحر الأعظم بالمنيب – الجيزة.

-مجمع المصالح الحكومية – شارع ربيع الجيزي بجوار محطة قطارات السكك الحديدية بالجيزة.

قسم الحوامدية

-مدرسة الحوامدية الثانوية بنات – طريق مصر أسيوط الزراعي بجوار الإدارة التعليمية.

قسم الدقي

-المركز القومي للبحوث – شارع النور.

-مركز شباب الدقي – نهاية تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان.

-مركز شباب بين السرايات – شارع السكري بمنطقة بين السرايات بالدقي.

قسم الطالبية

-مدرسة أم القرى – شارع عز الدين عمر متفرع من شارع الهرم بالطالبية.

-مدرسة العروبة الرسمية للغات – مجمع المدارس شارع العروبة بالمريوطية بالطالبية.

-مدرسة عمر مكرم للتعليم الأساسي – شارع المدارس بمنطقة الكنيسة بالطالبية.

-مدرسة كامل عودة – شارع ترسا بمحطة المحولات بالطالبية.

قسم العجوزة

-مدرسة الشهيد المقدم/نبيل السيد الردة التجريبية للغات – 7 شارع الفرات من شارع جامعة الدول العربية.

-مركز شباب أرض اللواء – شارع ترعة الزمر.

قسم العمرانية

-مدرسة ثورة التصحيح – شارع سيدي عمار بجوار محطة مترو ساقية مكي بالعمرانية الشرقية.

-مدرسة أم الأبطال التجريبية لغات – شارع السادات متفرع من شارع الوحدة العربية.

-مدرسة دار الحنان الخاصة – شارع أحمد لطفي السيد بمنطقة المساحة بالعمرانية.

قسم المنيرة الغربية

-مدرسة أحمد عرابي – ناصية شارع حسين مهران ميدان سفاري بارك بالمنيرة الغربية.

قسم الواحات البحرية

-مركز شباب منديشة – قرية منديشة.

-جهاز مدينة سفنكس – الكيلو 53 طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

-مدرسة الشهيد صالح قاسم – قرية الحيز بالواحات البحرية.

-مدرسة خاتم المرسلين الابتدائية – 800 فدان طريق الواحات بجوار حي الصفوة بزهراء أكتوبر الجديدة.

قسم الوراق

-مدرسة عبد الله بن رواح – شارع ترعة السواحل.

قسم إمبابة

-المعهد الفني الصحي – شارع طلعت حرب بجوار المطبعة الأميرية.

-محطة قطارات بشتيل – إمبابة.

قسم أول 6 أكتوبر

-مدرسة النصر الرسمية للغات – الحي المتميز شارع محمد فريد.

-مدرسة الرؤية – الحي الثالث بمحور الكفراوي بأكتوبر أول.

قسم بولاق الدكرور

-مدرسة الأحلام – مجمع مدارس هدى شعراوي بترعة عبدالعال 2 بجوار سوق الثلاثاء.

-مدرسة عمر سليمان – شارع مدينة عامر.

-مدرسة لواء الإسلام – تقسيم عمرو بن العاص الأول أمام شارع أحمد ماهر.

قسم ثالث 6 أكتوبر

-مدينة الإنتاج الإعلامي – بطريق الواحات أكتوبر ثالث.

-مدرسة بلال بن رباح – حي ابني بيتك 2 أمام جهاز مدينة حدائق أكتوبر بأكتوبر ثالث.

قسم ثان 6 أكتوبر

-أكاديمية الري بمجمع البنوك – المنطقة الصناعية بأكتوبر ثان.

-مركز شباب الحي الحادي عشر – بجوار مكتب البريد – قسم ثاني أكتوبر.

-مركز شباب الحي السادس – المجاورة التاسعة قسم ثان أكتوبر.

قسم حدائق أكتوبر

-مدرسة الشهيد إيهاب مرسي للغات – حدائق أكتوبر.

مركز الصف

-مدرسة عرب أبو ساعد الإعدادية – قرية عرب أبو ساعد شارع المدرسة الابتدائية متفرع من طريق الأوتوستراد.

مركز أوسيم

-مدرسة بشتيل الإعدادية بنات – شارع مجمع المدارس بشتيل / أوسيم.

مركز منشأة القناطر

-جهاز الاستثمار بالمنطقة الصناعية بالكيلو 28 – بجوار مكتب البريد طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي بأبو رواش.

-محطة محولات القاهرة 500 – منطقة الصليبة بجوار كوبري أبو رواش.

-مركز شباب منشأة القناطر – خلف مركز شرطة منشأة القناطر.

مركز أبو النمرس

-مدرسة شبرامنت الإعدادية بنين – أول طريق المنصورية بجوار الوحدة الصحية بشرامنت.

مركز أطفيح

-مدرسة الكريمات للتعليم الأساسي – قرية الكريمات شارع مدخل المدرسة متفرع من طريق الكريمات الزراعي.