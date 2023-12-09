تفاصيل جاهزية 37 لجنة لاستقبال الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية بشمال سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 01:33 مساءً - أعلن حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم جاهزية عدد 37 مدرسة (لجنة انتخابية) بالمحافظة لاستقبال المواطنين للاستحقاق الانتخابي للرئاسة والذي سيجرى على مدار الثلاث أيام وهي 10 ،11 ،12 ديسمبر.

وأضاف رضوان أنه تم عمل غرف عمليات بالإدارات التعليمية الست برئاسة مدير الإدارة بكل إدارة، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، والغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، حيث تم تجهيز المدارس المخصصة لإستقبال الإستحقاق الإنتخابي للرئاسة، حيث تم تجهيزها بجميع المستلزمات اللازمة من نظافة داخل المدارس وخارجها ، وتجهيز دورات المياه وكذلك أماكن الإنتظار اضاءة اللجان الانتخابية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء أنه تم وضع لوحات إرشادية لتسهيل حركة دخول وخروج الناخبين وتجهيز مولدات الكهرباء ، وتوفير كراسي متحركة لكبار السن والغير قادرين على السير.

وشدد "رضوان" على استمرار رفع درجة الاستعداد وجاهزية المدارس للعملية الانتخابية ،وأعرب سيادته عن ثقته الكبيرة في الحضور القوي لتعليم شمال سيناء بالانتخابات ،والتى ستشهد تواجد مشرف على كافة الأصعدة والمستويات سواء العاملين بديوان عام المديرية ، أو بالإدارات التعليمية الست ، وذلك بتقسيمهم على دفعات على مدار منذ بدء التصويت حتى الساعة الثانية بعد الظهر.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إن عدد المدارس اللتي سيتم فيها عملية الإستحقاق الإنتخابي للرئاسة 37 مدرسة على مستوى المحافظة وهي :

مدينة العريش 18 مدرسة وهي مقسمة كالآتي: -قسم أول العريش 4 مدارس وهي مدرسة الشهيد أحمد سلامة حمدان ب ، ومدرسة الشهيدة سلمى سعيد أبو السعيد ب ، ومدرسة عباس صالح ب ، ومدرسة الشهيد ملازم أول محمد إبراهيم سليمان التجارية بنين بالريسة.