مجالس مدن نخل والشيخ زويد والحسنة بشمال سيناء جاهزيتها للانتخابات الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 01:33 مساءً - أعلن المحاسب محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل بمنطقة وسط سيناء جاهزية لجان مدينة نخل للانتخابات الرئاسية، مؤكداً أنه زار عدة قرى لمركز الحسنة والتقى المواطنين ومشايخ القبائل حث المواطنين والشباب علي المشاركة في ماراثون الإنتخابات الرئاسية المُقبلة و ذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي، موضحا أنه على المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية حيث ستبدأ الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل.

وأكد رئيس مركز ومدينة نخل انه يقوم بجولات ميدانية على مدار الساعة لمتابعة التجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية بمركز ومدينة الحسنة وجميع قراها وذلك للمشاركة في هذا الإستحقاق الإنتخابي وتحقيق أعلي نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابى لإستكمال مسيرة التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة .

ويضم مركز نخل، دائرة انتخابية واحدة، بإجمالي 3763 صوتا انتخابيا يدلون بأصواتهم في 2 مقر انتخابي.

وقال صالح أبوهولى، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، إن كافة المقرات الانتخابية جاهزة تماما من توافر مصادر الإضاءة والمياه والتهوية، مع مراعاة اختيار اللجان الانتخابية بالدور الأرضي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد أنه تم توفير اللوحات الإرشادية الخاصة باللجان الانتخابية وتهيئة الأجواء العامة بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء من النزاهة والشفافية تليق باسم مصر وظهور مدينة الشيخ زويد بالمظهر اللائق.

ويضم مركز الحسنة والقسيمة، 2 دائرة انتخابية بإجمالي 16482 صوتا انتخابيا يدلون بأصواتهم في 3 مقرات انتخابية.

وقال سعد بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه تمت دعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأشار رئيس مدينة الحسنة إلى أنه تم تجهيز المدارس كمقار للجان انتخابات الرئاسة 2024 والتأكد من صيانة هذه المدارس لتظهر بالشكل اللائق، وتأكيد حضور وانتظام جميع المعلمين وجميع الموظفين خلال فترة انعقاد الانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، والتأكيد على النظافة العامة ورفع تجمعات القمامة أولا بأول بالشوارع العامة وتوفير اللوحات الإرشادية الخاصة باللجان الانتخابية وتهيئة الأجواء العامة ورفع كفاءة الإنارة وإزالة كافة التعديات والإشغالات بمحيط اللجان.

وأوضح "بغدادي" أنه تمت مراجعة خطط المرور الدوري على جميع اللجان والمقرات الانتخابية والتأكد من مدى جاهزيتها وتوفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، وتشكيل غرف عمليات لمتابعة العملية الانتخابية ووضع خطة للطوارئ وتوفير أطقم نوبتجيات للتعامل الفوري في حالة حدوث طوارئ

ويضم مركز الحسنة والقسيمة، 2 دائرة انتخابية بإجمالي 16482 صوتا انتخابيا يدلون بأصواتهم في 3 مقرات انتخابية.