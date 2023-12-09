نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم ندوة لمناقشة كتاب "نجيب محفوظ.. حكايات الراوى الأعظم" للزميل محمود مطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين ندوة لمناقشة كتاب "نجيب محفوظ.. حكايات الراوى الأعظم"، للزميل الصحفى محمود مطر نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون.

يناقش الكتاب الدكتور محمد الباز، ويدير الندوة محمد عبدالعزيز رئيس إذاعة القاهرة الكبرى، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء 13 ديسمبر بقاعة طه حسين في الدور الرابع.