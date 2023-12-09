إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد تشكيل عصابى لقيامهم بغسـل 20 مليون جنيه متحصلة من النصب والإحتيال

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 02:30 مساءً -

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاصن لإثنين منهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظات "القليوبية، القاهرة، السويس"، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على راغبى شراء العملات الأجنبية.

وتمكن التشكيل العصابى من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات - شراء السيارات والدراجات النارية).

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهم الإجرامى بـ 20 مليون جنيه، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.