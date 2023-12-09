نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادات محافظة الجيزة لانتخابات الرئاسة 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد محافظة الجيزة لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر عقدها خلال الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري.

كما تم إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين والبالغ عددهم 6 ملايين و234 ألفًا و318 ناخبًا، موزعين على 6 لجان عامة بها 754 لجنة فرعية داخل 457 مركز انتخابى، بالإضافة إلى لجان المغتربين.

وشهدت استعدادات المحافظة تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تجهيز اللجان وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية، من مظلات ومقاعد وكراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إلى جانب رفع كفاءة محيط المقار بإزالة أى مخلفات أو إشغالات أو تعديات بالشوارع المحيطة والمؤدية إليها.