الرئيس السيسى يؤكد أهمية المعايير الموضوعية لضمان انتقاء أفضل العناصر من طلاب الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 04:38 مساءً - زار الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، مقر أكاديمية الشرطة، حيث شهد اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وكان فى استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتابع الرئيس اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات للالتحاق بكلية الشرطة، مؤكدًا أهمية تطبيق المعايير الموضوعية لضمان انتقاء أفضل العناصر، بما يضمن استمرار جهود الارتقاء بالأداء الشرطى وإعداد جيلٍ جديدٍ من العناصر الشرطية المميزة القادرة على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار فى البلاد.