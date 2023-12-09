نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الصحفيين تدشّن غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نقابة الصحفيين المصريين، عن تشكيل غرفة عمليات، بحضور أربعة من أعضاء مجلس النقابة، يوميًا؛ لمتابعة وتسهيل أداء الزملاء الصحفيين لمهام عملهم في تغطية الانتخابات الرئاسية، وتلقّي أي شكاوى تتعلّق بإعاقة تأديتهم لمهامهم المهنية.

وقالت النقابة في بيان لها، إن الغرفة تعمل على مدار الساعة، بداية من 10 ديسمبر الجاري، الذي سيشهد بدء التصويت الانتخابي في الداخل، وحتى الانتهاء من فرز الأصوات.

وتتلقّى الغرفة اتصالات الزملاء على رقمي: (01005741555) - (01280992299).

وأهابت النقابة بالزملاء، تغطية عملية التصويت بمهنية وحيادية، وعدم الانحياز خلال التغطية لأيٍ من المرشحين، وأهابت أيضًا بالجهات التنفيذية، تسهيل عمل الزملاء خلال تأدية عملهم داخل اللجان، وفي محيطها.