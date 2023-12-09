نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة تستضيف خبيرا عالميا فى جراحة الأطفال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة الأستاذ الدكتور سالفاتور فابيو كارنزا إيطالى الجنسية رئيس قسم جراحة الأطفال ناصور القصبة الهوائية وفتق الحجاب الحاجز وإرتجاع المرئ والعيوب الخلقية للشرج والقولون وإستئصال كلى وجزئى للكلى وإختناق ما بين حوض الكلى والحالب والخصية المعلقة بالمنظار بمستشفى سانت بورتولو بدولة إيطاليا خلال المدة من 17 وحتى 18 يناير القادم.



وتستقبل الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يوم الأربعاء من كل أسبوع بدءًا من 13 وحتى 27 ديسمبر الجارى من الساعة 10 صباحًا وحتى 12 ظهرًا.

