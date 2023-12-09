نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النجار: جهود وزارة الأوقاف كفلت تخريج داعية متكامل علميًّا وسلوكيًّا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاد أ.د/ عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية الدراسات العليا السابق، بدور أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الداعية المجدد وبجهود وزارة الأوقاف الدعوية والعلمية والوطنية وعلى كافة المستويات التي تكفل تخريج داعية متكامل علميًّا وسلوكيًّا على نحو صحيح وسليم.

وأكد أن اسم الأوقاف المصرية يتردد عاليًّا خارج جمهورية مصر العربية بالإعزاز والتقدير لجهوده الدعوية التي أحدثها في مجال الدعوة الإسلامية في مصر وخارج مصر، مشيدًا بجهود وزير الأوقاف الذي رفع مكانة الدعوة الإسلامية في مصر إلى أن أصبحت مصر الآن قدوة في مجال الدعوة الإسلامية، وفي تقديم الإسلام في صورته الوسطية المعتدلة التي تشرف من ينتسبون إلى هذا الدين العظيم وتصحح المفاهيم الخاطئة التي رانت على قلوب الكثيرين من جراء الالتواء في الفهم والتفكير وفي التعامل مع الدعوة الإسلامية.