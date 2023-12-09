الوطنية للانتخابات: الهيئة عاينت اللجان الفرعية محل عمليات التصويت الانتخابي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - كشف المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذ للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة أعدت عرضا تقديميا للإجراءات الانتخابية، بشأن الإعداد للعملية الانتخابية، والتي بدأها بتشكيل مجلس الإدارة، والمكتب التنفيذي للهيئة، وبروتوكولات التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، والإعدادات اللوجستية للعملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

كما أوضح مدير الجهاز التنفيذ للهيئة خلال كلمة ألقاها أمام عدد من ممثلي السفارات الأجنبية، والمنظمات الدولية الراغبة في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، أن الهيئة عاينت اللجان الفرعية التي ستتم فيها عمليات التصويت، وتم التأكيد من سلامتها من حيث التهوية والإنارة وسهولة الدخول والخروج.

وأوضح أن مجلس الإدارة حدد الجدول الزمني، وتم تفعيله، والذي تضمن جميع الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، منذ انتخابات الخارج وحتى الداخل، وصولا لإعلان النتيجة النهائية.

ومن جانبه، قال المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الانتخابات الرئاسية ستبدأ غدًا من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء ولمدة 3 أيام، موضحًا أن الهيئة ستستكمل إجراءاتها الإشرافية على الانتخابات التي تجري بإشراف قضائي كامل وبنظام قاضٍ لكل صندوق.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية أن الهيئة تابعت ضوابط الدعاية والإنفاق لجميع المرشحين في انتخابات الرئاسة.