«النقل»: القطار الكهربائي السريع يحقق التكامل مع المطارات والموانئ

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - أكّدت وزارة النقل، أنّ شبكة القطار الكهربائي السريع، التي ستغطي أنحاء الجمهورية بجانب كونها شرايين تنمية، ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، مثل المناطق الصناعية في حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة وغيرها من المناطق الصناعية».

خدمة المناطق السياحية

أوضحت الوزارة، في بيان، أنّ شبكة القطار الكهربائي السريع تسهم في خدمة المناطق السياحية الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية» في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر، وخدمة المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، بالإضافة إلى خلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية مناطق الإنتاج» بالموانئ البحرية مراكز التصدير».

وأضافت الوزارة، أنّ القطار الكهربائي السريع، يسهم في ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكى – مستقبل مصر» بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، بالإضافة إلى الربط بين المناطق السياحية سياحة الغوص والشواطئ بالبحر الأحمر – السياحة الثقافية في كل من أهرامات الجيزة»، بما يتيح تنوع البرامج السياحية في الرحلة السياحية الواحدة.

تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ

وأوضحت وزارة النقل، أنّ هذه الشبكة تساهم في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية، لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، وكذلك خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة، وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة.

ونوهت الوزارة، بأنّ مسار الخطين الأول والثاني من الشبكة يتطابق مع مخطط ممر التنمية» الذي اقترحه العالم المصري فاروق الباز، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية بواسطة زراعة مليون فدان، واستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموي بطول 1200 كم من الإسكندرية حتى توشكي، والحد من التلوث البيئي، بالإضافة إلى أن محدودية طاقة الشبكة الحالية الديزل» بنقل 2 مليون راكب يوميًا و13 مليون طن بضائع سنويًا عام 2030، وعدم قدرتها على استيعاب أكثر من ذلك، مما استلزم إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع.

وصول أول قطار إقليمي سريع

يذكر أنّ شبكة القطار الكهربائي السريع يبلغ إجمالي أطوال خطوطها الثلاثة 2000 كم ويبلغ طول الخط الأول العين السخنة العلمين مطروح 660 كم، ويشتمل على 23 محطة 13محطة للقطار السريع و10محطات إقليمية»، كما أن قطارات الخط الأول تشمل 15 قطار سريع و34 قطارا إقليميا و14 جرار بضائع، فضلا عن وصول أول قطار إقليمي سريع الذي ظهر للمرة الأولى للجمهور خلال فعاليات مؤتمر ومعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023.