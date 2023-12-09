حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 9 ديسمبر 2023 06:31 مساءً - استقبل مطار العريش الدولي، اليوم السبت، طائرة مساعدات من دولة قطر تحمل مساعدات لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

مطار العريش الدولي يستقبل طائرة قطرية تحمل 3 أطنان من المساعدات إلى غزة

وأعلنت مصادر في الهلال الأحمر المصري في مطار العريش، وصول طائرة من دولة قطر تحمل 3.181 طن مستلزمات نظافة شخصية للأطفال ضمن الجسر الجوي الذي نظمته دولة قطر لمساعدة الفلسطينين في قطاع غزة.

كان مطار العريش الدولي استقبل أمس طائرتين من طراز wfp تحمل 23.546 مواد غذائية وأدوية كما استقبل المطار طائرة من دولة روسيا تحمل مواد غذائية ومواد نظافة شخصية بإجمالي 20.13 طن مقدمة لغزة.

ويواصل مطار العريش الدولي استقبال الطائرات الإغاثية التي تحمل مساعدات لغزة بعد تخصيصه لاستقبال المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة.

ويتسلم الهلال الأحمر المصري المساعدات ويقوم بتخزينها في 7 مخازن لحين نقلها إلى غزة عن طريق معبر رفح وتسليمها إلى الهلال الأحمر الفلسطيني لتوزيعها على المواطنين في قطاع غزة.

كما استقبل معبر رفح البري، صباح اليوم السبت، 10 مصابين قادمين من قطاع غزة، وذلك استعدادًا لدخولهم المستشفيات المصرية، لتلقي العلاج اللازم، وذلك وفقًا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.