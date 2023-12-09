نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر بالتعليم يكشف مصير الدراسة بالمدارس خارج سباق الانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن الدراسة مستمره بشكل طبيعي في المدارس التي ليس بها لجان انتخابية، في انتخابات الرئاسة المقرر انعقادها بداية من غدا الأحد 10 ديسمبر وحتى 12 ديسمبر.

وأوضح المصدر، أن الدراسة تستكمل في جميع المدارس فور انتهاء ماراثون الانتخابات بداية من يوم الأربعاء المقبل 13 ديسمبر.

الانتخابات الرئاسية

واستعدت المدارس على مستوى الجمهورية، لعقد اللجان الانتخابية المعدة لاستقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في الفترة من (١٠ _ ١٢) ديسمبر الجارى.

وقامت المديريات التعليمية بتزين المدارس واقامة السراديق أمام الأبواب استعدادا لاستقبال الناخبين مع توفير مقاعد لكبار السن، بالتعاون مع رؤساء الأحياء.

وشددت المديريات التعليمية على مديري المدارس بتواجد عمال النظافه طوال أيام الانتخابات، لرفع المخلفات أول بأول، كما شددت على تواجد مديرى عموم الإدارت التعليمية في محيط اللجان وتذليل كافة العقبات.